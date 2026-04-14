Handeln NEC Corporation - 6701 CFD

Über NEC Corp

Die NEC Corporation bietet Informationstechnologie (IT) und Netzwerktechnologien an. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Im öffentlichen Bereich bietet das Unternehmen Systemintegration (Systemaufbau, Beratung), Support (Wartung), Outsourcing, Cloud Services und Systemausstattung für Regierungsbehörden, Kommunalverwaltungen, öffentliche Institutionen, Finanzinstitute und andere Organisationen. Das Segment Enterprises bietet Systemintegration ( Systemaufbau und Beratung), Support (Wartung), Outsourcing und Cloud-Services für die Fertigungs-, Vertriebs-, Service- und Finanzindustrie. Im Segment Telecom Carrier liefert das Unternehmen Netzwerkinfrastruktur, Service & Management und anderes für Netzbetreiber. Im Segment Systemplattform bietet sie Produkte für Unternehmen an, die von Terminals über Netzwerk- und Computerausrüstung bis hin zu Softwareprodukten und Serviceplattformen reichen. Das Unternehmen ist auch im Bereich Elektroden und Speichersysteme tätig.

Der aktuelle realtimekurs der NEC Corporation Aktie beträgt 4093.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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