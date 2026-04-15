Handeln Pilgrims Pride - PPC CFD

Über Pilgrim's Pride Corporation

PILGRIM'S PRIDE CORPORATION ist ein Ladengeschäft für Lebensmittel. Das Unternehmen ist ein Hersteller und Verkäufer von Geflügelprodukten mit Betrieben in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Puerto Rico. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, Verarbeitung, Vermarktung und dem Vertrieb von frischen, gefrorenen und Mehrwert-Geflügelprodukten an Einzelhändler, Vertriebsgesellschaften und Foodservice-Betreiber. Pilgrim's bietet seinen Kunden vielfältige Produkte über verschiedene Vertriebskanäle. Pilgrim's frische Hähnchenprodukte umfassen gekühlte (nicht gefrorene) ganze Hähnchen, ganze zerlegte Hühner und ausgewählte Hühnerteile, die mariniert oder nicht mariniert sind. Zu den vorbereiteten Hühnerprodukten des Unternehmens gehören kochfertige und einzeln eingefrorene Hühnerteile, Streifen, Nuggets und Pastetchen, einige, die entweder paniert oder nicht paniert und mariniert oder nicht mariniert sind. Das Unternehmen bietet seine Verbraucherprodukte unter den Marken Gold Kist, County Post, Pierce Chicken, Pilgrim's Pride und Pilgrim's an.

Der aktuelle realtimekurs der Pilgrims Pride Aktie beträgt 34.5 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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