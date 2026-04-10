Handeln Drax Group PLC - DRX CFD

Über Drax Group Plc

Drax Group PLC ist ein in Großbritannien ansässiger Erzeuger erneuerbarer Energie. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von erneuerbaren Biomasse- und Wasserkraftanlagen, um erneuerbare und kohlenstoffarme Erzeugungs- und Systemunterstützungsdienste bereitzustellen. Sie ist in drei Segmenten tätig: Erzeugung, Kunden und Pelletproduktion. Das Segment Erzeugung umfasst die Aktivitäten zur Stromerzeugung in Großbritannien (UK). Das Segment Kunden beschäftigt sich mit der Lieferung von Strom und Gas an Geschäftskunden in Großbritannien. Das Segment Pellet Production beschäftigt sich mit der Produktion nachhaltiger Pressholzpellets in seinen Verarbeitungsanlagen in den USA (USA). Das Segment Kunden liefert erneuerbaren Strom an Unternehmen über Haven Power und Opus Energy. Haven Power liefert und verwaltet Strom für große Industrie- und Gewerbekunden sowie kleine Unternehmen. Opus Energy bietet einen Markt für überschüssigen Strom aus Energiequellen wie Wind, Sonne, Wasserkraft und anaerobe Vergärung.

Der aktuelle realtimekurs der Drax Group PLC Aktie beträgt 8.865 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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