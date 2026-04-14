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Über Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation ist in der Entwicklung, Herstellung, im Verkauf und Vertrieb einer Reihe von elektrischen und elektronischen Geräten tätig. Das Unternehmen betreibt über sechs Geschäftsbereiche. Das Segment Heavy Electric Machinery System bietet Generatoren, Elektromotoren, Transformatoren, Leistungselektronik und Schaltanlagen an. Das Segment Industrial Mechatronic bietet u. a. speicherprogrammierbare Steuerungen, Wechselrichter, Servo, Indikatoren und Motoren an. Das Segment Communication System bietet WLAN- und Satellitenkommunikationsanlagen, drahtgebundene Kommunikationsanlagen, Überwachungskamerasysteme und mehr an. Das Segment Electronic Device bietet Netzteilmodule, Hochfrequenzgeräte und Flüssigkristallanzeigegeräte (LCD) an. Das Segment Household Appliances bietet LCD-Fernseher, Klimaanlagen, Kühlschränke, Ventilatoren, Mikrowellen und mehr an. Das Segment Others bietet Logistik-, Immobilien-, Werbe- und Finanzdienstleistungen an.

Der aktuelle realtimekurs der Mitsubishi Electric Corporation Aktie beträgt 5849.44 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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