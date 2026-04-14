Handeln Yamato Holdings Co., Ltd. - 9064 CFD

Über YAMATO HOLDINGS CO., LTD.

YAMATO HOLDINGS CO., LTD. ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft, die in sechs Geschäftsbereichen tätig ist.

Das Segment Lieferung bietet Lieferservices wie Hauszustellung, Hauslieferzeit, Hin- und Rückfahrt, Expresslieferung und andere.

Das Segment Unternehmenslogistik (BIZ) bietet unter anderem Logistikdienstleistungen, Rückrufdienstleistungen und Dienstleistungen zur Lebenserhaltung im Ausland an.

Das Segment Wohnkomfort umfasst die Dienstleistungen rund um das Thema Wohnen und Leben sowie die Lieferung und Ausstattung von Haushaltsgeräten.

Das E-Business-Segment ist in der Systementwicklung, dem Vertrieb von Systempaketen und der Erbringung von Logistik-Informationsdiensten tätig.

Das Finanzsegment liefert Inkasso und andere.

Das Segment Autowerkstatt umfasst die Bereiche Fahrzeugwartung, Kraftstoffverkauf und Sachversicherung.

Das Unternehmen bietet auch Just-in-time Box (JITBOX) Charterdienste und andere an.

Der aktuelle realtimekurs der Yamato Holdings Co., Ltd. Aktie beträgt 1855.34 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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