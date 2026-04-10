Handeln Michelin - MLfr CFD

Über Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN S.C.A. ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich mit Herstellung und Vertrieb von Reifen für eine Vielzahl von Fahrzeugen beschäftigt ist. Darüber hinaus veröffentlicht es Karten und Handbücher und bietet digitale Produkte und Dienstleistungen an. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Produktion von Reifen für u. a. Pkws, Zweirad-Fahrzeuge, Lkws, Landmaschinen und Flugzeuge, die durch Vertriebsabteilungen wie Euromaster in Europa und TCI in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Michelin SCA bietet auch Reisedienstleistungen, mittels seiner digitalen und gedruckten Karten und Handbücher. Darüber hinaus produziert das Unternehmen eine Reihe von Lifestyle-Produkten, wie z. B. Auto- und Fahrrad-Zubehör, Arbeits-, Sport- und Freizeit-Ausrüstung und Sammlerstücke.

Der aktuelle realtimekurs der Michelin Aktie beträgt 30.5 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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