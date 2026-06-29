Handeln Alliant Energy - LNT

Über Alliant Energy Corporation

ALLIANT ENERGY CORPORATION ist eine regulierte Stadtwerke-Holdinggesellschaft im Besitz von Anlegern. Das Unternehmen bietet die geregelte Strom- und Erdgasversorgung in Iowa und Wisconsin. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind Versorgung und nicht-regulierte Märkte, Tätigkeiten als übergeordnetes Unternehmen und andere. Das Segment Versorgung umfasst die Betriebe Interstate Power and Light Company (IPL) und Wisconsin Power and Light Company (WPL). Das Geschäftssegment Versorgung umfasst elektrische Versorgungsbetriebe, den Betrieb von Gasversorgungsbetrieben sowie andere Versorgungsbetriebe, unter anderem Dampfbetrieb und die nicht zugeordneten Teile des Geschäftsbereichs Versorgung. Das Segment Nicht-reguliert, Übergeordnet und Andere des Unternehmens beinhaltet den Betrieb von Alliant Energy Resources, LLC (Ressourcen) und deren Tochtergesellschaften; Alliant Energy Corporate Dienstleistungen, Inc. (Corporate Service); die Alliant Energy-Muttergesellschaft und alle konsolidierenden Anpassungen der Alliant Energy-Muttergesellschaft.

Der aktuelle realtimekurs der Alliant Energy Aktie beträgt 77.17 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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