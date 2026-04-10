Handeln Reckitt Benckiser Group - RB. CFD

Über Reckitt Benckiser Group Plc

Reckitt Benckiser Group plc (Reckitt) ist ein weltweit tätiges Konsumgüterunternehmen. Die operativen Segmente des Unternehmens umfassen das Hygiene-, Gesundheits- und Ernährungsgeschäft. Das Hygieneportfolio beseitigt Schmutz, Keime, Schädlinge und Gerüche mit Produkten wie Lysol, Finish, Mortein und AirWick. Das Gesundheitsportfolio des Unternehmens bietet durch Marken wie Dettol, Durex, Gaviscon, Nurofen, Mucinex, Strepsils und Veet überzeugende Lösungen, die Haushalten auf der ganzen Welt Schmerzlinderung, Schutz, Hygiene und Körperpflege bieten. Das Nutrition-Geschäft umfasst die führende Säuglings- und Kindernahrung, Erwachsenennahrung und Reckitts Sortiment an Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Zu den Marken im Nutrition-Geschäft gehören Airborne, Mead Johnson, Move Free und Schiff. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst auch Scholl, Clearasil, Cillit Bang, Harpic, Calgon, Vanish, Woolite, Enfamil und Nutramigen.

Der aktuelle realtimekurs der Reckitt Benckiser Group Aktie beträgt 51.68 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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