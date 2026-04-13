Handeln Brixmor Property Group - BRX CFD

Über Brixmor Property Group Inc

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. und Tochtergesellschaften (zusammen BPG) ist ein intern verwalteter Immobilienfonds. Brixmor Operating Partnership LP und Tochtergesellschaften (zusammen die Betriebspartnerschaft) ist die Einheit, durch die das Unternehmen seine Tätigkeit betreibt und sein Vermögen besitzt. BPG besitzt 100 % der Stammaktien der BPG Subsidiary Inc. (BPG Sub), das einzige Mitglied der Brixmor OP GP LLC (der allgemeine Partner), alleiniger Gesellschafter der Betriebspartnerschaft. Die Gesellschaft betreibt sein eigenes Portfolio von Gemeinde- und Nachbarschaftseinkaufszentren im Bereich Lebensmittel in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus mehr als 515 Einkaufszentren mit insgesamt rund 90 Millionen Quadratfuß Bruttomietfläche. Die Gemeinde- und Nachbarschaftseinkaufszentren bestehen aus einer Mischung von Einzelhändlern und liegen hauptsächlich in mehr als 50 städtischen Großräumen.

Der aktuelle realtimekurs der Brixmor Property Group Aktie beträgt 29.48 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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