Handeln Fluor - FLR CFD

Über Fluor Corp

FLUOR CORPORATION ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Engineering, Beschaffung, Konstruktion, Fertigung und Modularisierung, Inbetriebnahme und Wartung sowie Projektmanagement an. Es ist in fünf Bereiche aufgeteilt: Öl & Gas, Industrie & Infrastruktur, Regierung, Globale Dienstleistungen und Energie. Durch sein Segment Öl & Gas dient Fluor der Öl-und Gasförderung, Verarbeitung und der chemischen und petrochemischen Industrie. Das Segment Industrie & Infrastruktur bietet Design, Engineering, Beschaffung, Bau, Betrieb, Wartung und Projektmanagement-Dienstleistungen an. Das Regierungssegment ist unter anderem ein Anbieter von Engineering-, Konstruktions-, Logistik-, Umwelt- und kerntechnischen Dienstleistungen. Das Segment Globale Dienstleistungen bietet eine Reihe von Lösungen zur Unterstützung von Projekten der Fluor-Gruppen an. Mit dem Segment Energie bietet es unter anderem eine Reihe von Dienstleistungen für die mit Gas und Feststoff betriebenen Märkte an.

Der aktuelle realtimekurs der Fluor Aktie beträgt 49.4 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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