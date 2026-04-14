Handeln Marqeta, Inc. - MQ CFD

Über Marqeta Inc

Marqeta, Inc. bietet moderne Lösungen für die Ausgabe von Karten und die Verarbeitung von Zahlungen an. Das Unternehmen betreibt die Marqeta-Plattform, eine Cloud-basierte, offene Anwendungsprogrammschnittstellen-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, moderne, reibungslose Zahlungskartenerfahrungen für Verbraucher und kommerzielle Anwendungsfälle zu entwickeln, die entweder den Kern ihres Kerngeschäfts darstellen oder dieses unterstützen. Die Plattform bietet drei Hauptfunktionen: Marqeta Issuing, Marqeta Processing und Marqeta Applications. Das Unternehmen bietet Lösungen wie On-Demand-Services, Buy Now Pay Later, Spesenmanagement, Reisen, alternative Kredite, Auszahlungen und Incentives. Das Unternehmen bietet seine Lösungen für verschiedene Branchen an, darunter Digital Banking, Incentives und Prämien, Online-Reisen, Kreditvergabe für kleine Unternehmen, On-Demand-Services, Medien- und Werbeagenturen, Point-of-Sale-Finanzierung, Versicherungen und Einzelhandelsmarktplätze. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen wie Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna und Square.

Der aktuelle realtimekurs der Marqeta, Inc. Aktie beträgt 4.03 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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