Handeln Sysco - SYY CFD

Über SYSCO Corporation

SYSCO CORPORATION ist ein Distributor von Nahrungs- und Genussmitteln in erster Linie für die Gastronomie oder Außer-Haus-essen-Industrie. Zu den Firmensegmenten gehören Broadline, SYGMA und Sonstige. Das Broadline-Segment umfasst seine Broadline-Betriebe auf den Bahamas, in Kanada, Costa Rica, Irland, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Broadline-Betreibergesellschaften vertreiben ein komplettes Sortiment an Lebensmitteln und eine Reihe von Non-Food-Produkten sowohl an traditionelle als auch Kettenrestaurantkunden, Krankenhäuser, Schulen, Hotels, industrielle Caterer und andere Veranstaltungsorte, wo Gastronomieprodukte serviert werden. SYGMA-Betreibergesellschaften vertreiben ein komplettes Sortiment an Lebensmitteln und eine Reihe von Non-Food-Produkten an bestimmte Standorte von Kettenrestaurantkunden. Das Segment Sonstiges umfasst die Spezialitätenprodukte des Unternehmens; den Bereich individuell geschnittenes Fleisch; das Segment Beherbergungsbranche; ein Unternehmen, das importierte Spezialitätenprodukte vertreibt; ein Unternehmen, das an internationale Kunden vertreibt sowie die Plattform Sysco Ventures.

Der aktuelle realtimekurs der Sysco Aktie beträgt 73.95 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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