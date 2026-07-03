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Über Lundin Mining Corporation

Lundin Mining Corporation ist ein diversifiziertes Unternehmen für den Abbau von Basismetallen. Das Unternehmen ist in der Gewinnung, Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken tätig, vor allem in Chile, den Vereinigten Staaten, Portugal, Schweden und der Demokratischen Republik Kongo (DRK). Zu den Segmenten gehören Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo, Zinkgruvan, Tenke Fungurume und andere. Die geografischen Segmente umfassen Europa, Asien, Südamerika und Nordamerika. Sie beschäftigt sich mit der Herstellung von Kupfer, Nickel und Zink. Zu den Betriebsanlagen gehören die Eagle-Mine in den USA, die Neves-Corvo-Mine in Portugal und die Zinkgruvan-Mine in Schweden. Sie besitzt auch den Minenkomplex Candelaria und Ojos del Salado (Candelaria) in Chile. Sie hält eine indirekte Beteiligung an der Mine Tenke Fungurume in der Demokratischen Republik Kongo und am Geschäft von Freeport Cobalt Oy (Freeport Cobalt), zu dem auch eine Kobaltraffinerie in Kokkola, Finnland, gehört. Sie ist an Bohrungen im Rahmen des Porphyrprojekts Elida beteiligt.

Der aktuelle realtimekurs der Lundin Mining Corporation Aktie beträgt 34.83 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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