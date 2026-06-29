Handeln Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL

Über Jones Lang LaSalle Inc

JONES LANG LASALLE INCORPORATED ist ein Finanz- und Unternehmensdienstleister, der auf Immobilien spezialisiert ist. Das Unternehmen arbeitet über vier Geschäftsbereiche: Nord- und Südamerika; Europa, Nahost und Afrika ; Asien/Pazifik und LaSalle.

JLL bietet Immobiliendienstleistungen durch drei Geschäftsfelder an: Nord- und Südamerika, EMEA und Asien/Pazifik. Seine Palette von Immobiliendienstleistungen umfasst Leasinggesellschaften, Kapitalmärkte, Unternehmensfinanzierung, Energie- und Nachhaltigkeitsleistungen, Outsourcing von Gebäudemanagement (Bewohner), Vermögensverwaltung, Verwaltung von Mietverhältnissen, Logistik- und Supply Chain Management, Hypothekenvergabe und Wartung, Projekt- und Entwicklungsmanagement/Bau, Hausverwaltung (Investoren), Immobilien-Investment Banking/Geschäftsbankgeschäft, Forschung, strategische Beratung und Beratungsdienstleistungen, Mietervertretung, Transaktionsmanagement, Bewertungen und Wertaufholungs- und Zwangsverwaltungsdienstleistungen.

Das Unternehmen bietet auch Beratungsleistungen im Bereich des Immobiliensteuers.

Der aktuelle realtimekurs der Jones Lang LaSalle Incorporated Aktie beträgt 314.76 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Sonoma Pharma, American Public Education, CDL HTrust, Gencor, ENDRA Life Sciences Inc. und Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.