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Über Leggett & Platt, Inc.

LEGGETT & PLATT, INCORPORATED ist ein Hersteller von technischen Komponenten und Produkten für Wohnungen, Büros, Autos und Flugzeuge. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Residential Furnishings, Commercial Products, Industrial Materials und Specialized Products. Das Segment Wohnmöbel fertigt Bettfedern aus Stahlspulen an. Das Segment Commercial Products entwirft, produziert und vertreibt eine Reihe von Komponenten und Fertigprodukten für den Bürositzmöbel- und den Spezialitäten-Einzelhandelsmarkt. Das Segment Specialized Products entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte, darunter Automobil-Sitzkomponenten, Schläuche für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Spezialmaschinen und Sonderausrüstung und Innenausstattungen für Werkstattwagen. Zu den Marken des Unternehmens gehören ComfortCore, Mira-Coil, VertiCoil, Lura-Flex, Superlastic, Semi-Flex, Active Support Technology, Super Sagless, No-Sag, LPSense, Hanes, Schukra, Pullmaflex, Flex-O-Lator, Gribetz und Porter.

Der aktuelle realtimekurs der Leggett & Platt Aktie beträgt 11.63 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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