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Über Coeur Mining Inc

Coeur Mining, Inc. ist ein Edelmetallproduzent mit Anlagen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf und die Silvertip-Minen. Der Gold-Silber-Komplex Palmarejo befindet sich im Bundesstaat Chihuahua in Nordmexiko. Das Unternehmen führt auch Explorationsaktivitäten auf dem Palmarejo-Grundstückspaket durch. Die Silber-Gold-Mine Rochester im Tagebau mit Haufenlaugung im Nordwesten Nevadas. Die Untertage-Goldmine Kensington nördlich von Juneau (Alaska). Die Wharf-Goldmine im Tagebau mit Haufenlaugung in der Nähe von Lead (South Dakota). Das unterirdische Silber-Zink-Blei-Erschließungsprojekt Silvertip im Norden von British Columbia, Kanada. Darüber hinaus ist das Unternehmen an mehreren Edelmetallexplorationsprojekten in ganz Nordamerika beteiligt, einschließlich der zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Crown und Sterling im Süden Nevadas.

Der aktuelle realtimekurs der Coeur Mining, Inc. Aktie beträgt 19.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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