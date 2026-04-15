Handeln Sally Beauty Holdings, Inc. - SBH CFD

Über Sally Beauty Holdings, Inc.

Sally Beauty Holdings, Inc. ist ein internationaler Facheinzelhändler und Vertreiber von professionellem Kosmetikbedarf mit Niederlassungen hauptsächlich in Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftssegmenten tätig: Sally Beauty Supply (SBS) und Beauty Systems Group (BSG). Das SBS-Segment ist eine nationale und internationale Kette von Cash-and-Carry-Einzelhandelsgeschäften, die professionellen Schönheitsbedarf sowohl für Salonfachleute als auch für Einzelhandelskunden anbietet, hauptsächlich in Nordamerika, Puerto Rico und Teilen von Europa und Südamerika. Das BSG-Segment umfasst sein Franchise-basiertes Unternehmen Armstrong McCall, einen Service-Distributor für Schönheitsprodukte und -bedarf, der professionelle Schönheitsprodukte direkt an Salons und Salonfachleute über seine Fachgeschäfte, E-Commerce-Plattformen und sein eigenes Verkaufspersonal in teilweise geografischen Regionen anbietet Territorien in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es betreibt etwa 4.911 unternehmenseigene Geschäfte.

Der aktuelle realtimekurs der Sally Beauty Holdings, Inc. Aktie beträgt 13.68 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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