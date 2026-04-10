Handeln Albemarle Corporation - ALB CFD

Über Albemarle Corporation

Albemarle Corporation ist ein Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Spezialchemikalien, der seine Kunden in einer Vielzahl von Endmärkten beliefert, darunter Energiespeicherung, Erdölraffination, Unterhaltungselektronik, Bauwesen, Automobilindustrie, Schmierstoffe, Pharmazeutika und Pflanzenschutz. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig. Das Segment Lithium entwickelt und produziert eine Reihe von Lithium-Grundverbindungen, darunter Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und Lithiumchlorid, sowie Lithium-Spezialitäten und -Reagenzien mit Zusatznutzen, darunter Butyllithium und Lithiumaluminiumhydrid. Das Bromgeschäft umfasst Produkte, die in Brandschutzlösungen und anderen Spezialchemieanwendungen eingesetzt werden. Seine Brandschutztechnologie ermöglicht den Einsatz von Kunststoffen, indem sie die flammhemmenden Eigenschaften dieser Materialien verbessert. Zu den drei Produktlinien des Segments Katalysatoren gehören Clean Fuels Technologies, Katalysatoren und Additive für das katalytische Wirbelschicht-Cracken sowie Performance Catalyst Solutions.

Der aktuelle realtimekurs der Albemarle Corporation Aktie beträgt 172.67 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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