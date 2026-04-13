Handeln YZJ Shipbldg SGD - BS6sg CFD

Über Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. ist eine in China ansässige Investment-Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft befasst sich auch mit der Bereitstellung von Agenturdiensten für den Schiffbau und damit verbundenen Tätigkeiten. Die Segmente des Unternehmens umfassen Schiffbau, Investitionen, Handel und Sonstiges. Das Segment des Schiffbaus befasst sich mit dem Schiffbau, der Offshore-Schiffsausrüstung, dem Bau und der Konstruktion von Schiffen. Das Segment Investitionen besteht aus Mikrofinanzierung und Investitionen in Finanzanlagen des Typs Held-to-Maturity. Das Handelssegment umfasst den Handel mit Waren. Das Segment Sonstiges umfasst Schiffsabwrackung, Unternehmen im Besitz von Schiffen und Unternehmen der Immobilienentwicklung. Die wichtigsten Tochtergesellschaften umfassen unter anderem Shipbuilding Co., Ltd, Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd, Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding Co., Ltd., SEAVI Advent Asia Investments (III) Ltd., Baoling Investments Pte. Ltd., Pleasant Way Analyse Development Ltd., CS Marine Technology Pte. Ltd und Jiangsu Zhongzhou Marine Equipment Co., Ltd.

Der aktuelle realtimekurs der YZJ Shipbldg SGD Aktie beträgt 3.97 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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