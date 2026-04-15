Handeln Koninklijke Philips - ADR - PHGus CFD

Über Koninklijke Philips NV (ADR)

Koninklijke Philips N.V ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Die Segmente des Unternehmens umfassen Personal Health-Geschäft, Diagnosis & Treatment-Geschäft, Connected Care & Health Informatics-Geschäft, HealthTech Other and Legacy Items. Der Geschäftsbereich Personal Health beschäftigt sich mit dem Krankheitskontinuum und bietet integrierte, miteinander verbundene Lösungen, die gesündere Lebensstile und Personen mit chronischen Krankheiten unterstützen. Der Geschäftsbereich Diagnosis & Treatment bietet Präzisionsmedizin und Behandlung und Therapie. Der Geschäftsbereich Connected Care & Health Informatics bietet Verbrauchern, Betreuungsgebern und Klinikern digitale Lösungen, die die Pflege erleichtern, indem sie Präzisionsmedizin und Bevölkerungsgesundheitsmanagement ermöglichen. Das Segment HealthTech Other umfasst solche Posten, wie zum Beispiel Innovationen, Entwicklungsgeschäft, Lizenzgebühren. Das Segment Legacy Items besteht vor allem aus Abspaltungskosten, gesetzlich Altlasten, Pensionskosten aus Altlasten.

Der aktuelle realtimekurs der Koninklijke Philips - ADR Aktie beträgt 29.02 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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