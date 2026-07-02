Handeln Viemed Healthcare - VMD

Über Viemed Healthcare Inc

Viemed Healthcare Inc ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Gesundheitsbranche tätig ist.

Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Patienten durch ein effektives Modell der häuslichen Behandlung aufzuklären, zu pflegen und zu inspirieren, das sich leicht in die Prozesse seiner Überweisungspartner integrieren lässt.

Die Atemwegsmediziner bieten Patienten mit effizienter Technologie Therapie, Aufklärung und Beratung an.

Die Koordinatoren für die Patientenversorgung arbeiten mit Krankenhäusern, Gesundheitsorganisationen, qualifizierten Pflegeeinrichtungen und anderen Überweisungsquellen zusammen, um den Übergang für Patienten vom Krankenhaus zum Heim zu vereinfachen.

Der aktuelle realtimekurs der Viemed Healthcare Aktie beträgt 11.85 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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