Handeln COSCO SHP SG - F83sg

Über COSCO Shipping Interntnl(SNGPRE)Co Ltd

COSCO Shipping International (Singapore) Co. Ltd. erbringt Dienstleistungen im Bereich Logistikmanagement. Die Segmente des Unternehmens umfassen Logistik, Immobilienverwaltung, Trockenschüttguttransporte, Schiffsreparatur und Schiffstechnik. Das Segmentgeschäft Logistik umfasst im Wesentlichen die Bereiche Lagerverwaltung, Verwaltung von Containerdepots, Automobillogistikdienstleistungen und Transportdienstleistungen in Singapur. Das Segment Trockenschüttguttransporte beschäftigt sich mit dem weltweiten Transport von Trockenschüttgut, typischerweise Getreide, Eisenerz, Kohle, Stahl, Zement und Düngemitteln. Das Segment Schiffsreparatur und Schiffstechnik umfasst Dienstleistungen im Bereich der Fertigungsarbeiten und die Produktion von Schiffsausrüstungskomponenten. Das Segment Property Management ist in Singapur mit dem Betrieb von Shopping und Lifestyle Hubs tätig. Zu den Tochtergesellschaften gehören COSCO (Singapore) Pte Ltd, COSCO Marine Engineering (Singapore) Pte Ltd und Cogent Holdings Pte. Ltd.

Der aktuelle realtimekurs der COSCO SHP SG Aktie beträgt 0.111 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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