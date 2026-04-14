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Über Fast Retailing Co Ltd

FAST RETAILING CO., LTD. ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft, die hauptsächlich im Bekleidungsgeschäft tätig ist. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Japan UNIQLO beschäftigt sich mit dem Verkauf von Freizeitbekleidung wie Herren-, Damen-, Kinder- und Babybekleidung sowie anderen Waren auf dem japanischen Markt unter der Marke UNIQLO. Das Segment Übersee UNIQLO beschäftigt sich mit dem Verkauf von Freizeitbekleidung in Überseemärkten unter der Marke UNIQLO. Das Segment GU ist unter der Marke GU im Vertrieb von Freizeitbekleidung in Japan und den Überseemärkten tätig. Das Segment Global Brand beschäftigt sich mit der Planung, Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidung unter den Marken Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, PRINCESSE tam.tam, PLST und J BRAND in Japan und Übersee. Die Gesellschaft ist auch im Immobilienleasinggeschäft und in anderen Geschäftsfeldern tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Fast Retailing Co., Ltd. Aktie beträgt 74501.4 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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