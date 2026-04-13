Handeln VanEck Vectors Biotech ETF - BBHus CFD

Über VanEck Vectors Biotech ETF

Zu diesen Unternehmen können Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung und ausländische Unternehmen gehören, die an einer US-Börse notiert sind. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein gezieltes Engagement in der Biotech-Branche, einem Bereich des Gesundheitswesens, der hohe Renditen erzielen kann, aber auch eine erhebliche Volatilität aufweist. In Anbetracht dieses Risiko-Rendite-Profils ist der Zugang zur Biotechnologie über einen börsengehandelten Fonds sehr attraktiv: Er ermöglicht es den Anlegern, ihr Engagement zu streuen und so die Chance zu erhöhen, eine Aktie zu halten, die einen großen Erfolg hat.

Der aktuelle realtimekurs der VanEck Vectors Biotech ETF Aktie beträgt 188.5 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: $ Acromec, Sharps, Investor B, PanUnited, KnowBe4, Inc. und Mitsui Fudosan Co., Ltd.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.