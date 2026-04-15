Handeln iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF - SHY CFD

Über iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Der Fonds versucht, die Anlageergebnisse des ICE® U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index (der "zugrundeliegende Index") nachzubilden, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere investiert, die den zugrundeliegenden Index bilden, und mindestens 90 % seines Vermögens in US-Schatzpapiere investiert, die nach Ansicht von BFA dazu beitragen, dass der Fonds den zugrundeliegenden Index nachbildet. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von öffentlichen Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als drei Jahren. Dieser beliebte ETF bietet ein Engagement am kurzen Ende der Laufzeitenkurve und konzentriert sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren. SHY kann ein großartiger sicherer Hafen sein, um Vermögenswerte in volatilen Märkten zu parken, bietet aber keine hohen laufenden Erträge.

Der aktuelle realtimekurs der iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF Aktie beträgt 82.43 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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