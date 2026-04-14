Handeln Isuzu Motors Limited - 7202 CFD

Über Isuzu Motors Ltd

ISUZU MOTORS LIMITED ist ein japanischer Automobilhersteller. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Herstellung und dem Vertrieb von Autos, Komponenten und Industriemotoren sowie in der Erbringung von logistikbezogenen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Nutzfahrzeugen und leichten Nutzfahrzeugen (LCVs), wie beispielsweise Großraum-Lkw, Busse, Kleinlaster und Kleintransporter sowie Automobilkomponenten und Industriemotoren.

Der aktuelle realtimekurs der Isuzu Motors Limited Aktie beträgt 2335.86 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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