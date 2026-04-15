Handeln Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF - PEY CFD

Über Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

In strikter Übereinstimmung mit ihren Richtlinien und vorgeschriebenen Verfahren nimmt die Nasdaq, Inc. Stammaktien in den zugrundeliegenden Index auf, die eine beständige Dividendenerhöhung vorweisen können, und zwar hauptsächlich auf der Grundlage der Dividendenrendite und des beständigen Wachstums der Dividenden. Dieser börsengehandelte Fonds bietet eine Möglichkeit, auf Aktien von US-Unternehmen zuzugreifen, die ihre Dividenden im Laufe der Zeit kontinuierlich erhöht haben, und konzentriert sich dabei auf eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen, die eine solide Erfolgsbilanz als Quelle beständiger Dividenden aufweisen und im Vergleich zum breiteren Markt attraktive laufende Renditen bieten können. Es gibt Dutzende von börsengehandelten Fonds, die ein Engagement in dividendenzahlenden Unternehmen bieten, darunter Produkte, die an dividendengewichtete Indizes und Benchmarks gekoppelt sind, die eine Vielzahl von Screenings anwenden, um sicherzustellen, dass die enthaltenen Unternehmen attraktive Dividendenrenditen bieten.

Der aktuelle realtimekurs der Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF Aktie beträgt 21.59 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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