Handeln Bentley Systems, Incorporated - BSY CFD

Über Bentley Systems Inc

Bentley Systems, Incorporated ist ein Anbieter von Software für das Infrastruktur-Engineering, die die Arbeit von Ingenieuren aus den Bereichen Bauwesen, Hochbau, Geoprofessional Engineering und Anlagenbau, ihren Projektlieferanten und den Betreibern von Infrastrukturanlagen unterstützt. Die Software ermöglicht digitale Arbeitsabläufe in allen Ingenieursdisziplinen, in verteilten Projektteams, im Büro und im Außendienst sowie auf allen Computerformaten, einschließlich Desktops, Servern vor Ort, Cloud-nativen Diensten, mobilen Geräten und Webbrowsern. Das Unternehmen bietet Lösungen für Unternehmen und Fachleute über den gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, wie z. B. Informationsmanagement über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen, Zuverlässigkeit von Anlagen, Brückenanalyse, Gebäudeplanung, Bauplanung, Konstruktion, digitale Zwillinge, Geotechnik, Hydraulik und Hydrologie, Bergbauplanung, Mobilitätssimulation und -analyse, Anlagenplanung, Projektabwicklung, Realitäts- und Raummodellierung, Strukturanalyse und Baudetailplanung.

Der aktuelle realtimekurs der Bentley Systems, Incorporated Aktie beträgt 32.01 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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