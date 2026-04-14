Handeln Analog Devices, Inc. - ADI CFD

Über Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. ist ein Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, testet und vermarktet ein Portfolio von Lösungen, darunter integrierte Schaltkreise (ICs), Software und Subsysteme, die analoge, Mixed-Signal- und digitale Signalverarbeitungstechnologien nutzen. Zu seinen Produkten gehören Datenkonverter, Verstärker, Leistungsmanagement, Hochfrequenz-(HF)-ICs, Edge-Prozessoren und andere Sensoren. Die ICs des Unternehmens wurden entwickelt, um eine Reihe realer Signalverarbeitungsanwendungen zu adressieren. Das IC-Produktportfolio umfasst sowohl Allzweckprodukte, die von einer Reihe von Kunden und Anwendungen verwendet werden, als auch anwendungsspezifische Produkte, die für bestimmte Zielmärkte entwickelt wurden. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst mehr als 75.000 Lagereinheiten (SKUs), die in verschiedene allgemeine Kategorien zusammengefasst werden können, wie z. B. analoge und gemischte Signale, Energieverwaltung und Referenz, Verstärker/HF und Mikrowelle, Sensoren und Aktuatoren sowie digitale Signalverarbeitung und Systemprodukte (DSPs).

Der aktuelle realtimekurs der Analog Devices, Inc. Aktie beträgt 348.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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