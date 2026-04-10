Handeln Thales - HO CFD

Über Thales SA

THALES S.A. ist ein in Frankreich ansässiger Anbieter von Sicherheitslösungen in fünf Märkten, wie Luftfahrt, Raumfahrt, Überlandtransport, Verteidigung und Sicherheit. Er integriert Technologien, Systeme, Software, Dienstleistungen und Anlagen. Er entwickelt und baut Komplettlösungen. Er ist in drei Bereiche gegliedert: Luft- und Raumfahrt, Transport sowie Verteidigung und Sicherheit. Das Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt Bordsysteme, -lösungen und -dienstleistungen bei nicht staatlichen Kunden (Flugzeughersteller, Fluggesellschaften- und Satellitenbetreiber) sowie bei staatlichen Kunden (Staaten, Raumfahrtbehörden und andere Quasi-Regierungsorganisationen). Das Transport-Segment entwickelt Systeme und Dienstleistungen für einen ausschließlich zivilen Kundenstamm von Überlandtransport-Infrastrukturbetreibern. Das Segment Verteidigung und Sicherheit entwickelt Geräte, Systeme und Dienstleistungen für Streit- und Sicherheitskräfte sowie den Schutz von Netzwerken und Infrastrukturen bei einem Landesverteidigungs-Kundenstamm. Das Unternehmen operiert durch AvioVision NV.

Der aktuelle realtimekurs der Thales Aktie beträgt 258.94 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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