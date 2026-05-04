Handeln IAMGOLD Corporation - IMGca CFD

Über Iamgold Corp

IAMGOLD CORPORATION ist ein in Kanada ansässiges Goldminenunternehmen. Das Portfolio des Unternehmens an betribliechen Goldminen umfasst die Goldmine Rosebel in Suriname, die Goldmine Essakane in Burkina Faso, die Goldmine Westwood in Kanada, die Goldmine Sadiola und Yatela in Mali. Die Goldmine Rosebel befindet sich im Distrikt Brokopondo im nordöstlichen Suriname, Südamerika. Das Essakane-Projekt befindet sich im Nordosten von Burkina Faso, Westafrika. Das Westwood-Projekt befindet sich auf der Doyon-Liegenschaft, 2,5 Kilometer östlich der ehemaligen Goldmine Doyon in der Gemeinde Bousquet, etwa 40 Kilometer östlich von Rouyn-Noranda und 80 Kilometer westlich von Val d'Or im Südwesten von Quebec, Kanada. Die Sadiola-Goldmine liegt im Südwesten von Mali, Westafrika, nahe der Grenze zwischen Senegal und Mali, etwa 70 Kilometer südlich der Stadt Kayes, der Hauptstadt der Region. Die Yatela-Goldmine liegt 25 Kilometer nördlich der Sadiola-Goldmine im Südwesten von Mali, Westafrika, nahe der Grenze zwischen Senegal und Mali.

Der aktuelle realtimekurs der IAMGOLD Corporation Aktie beträgt 22.027 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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