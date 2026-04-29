Handeln Huntsman - HUN CFD

Über Huntsman Corporation

HUNTSMAN CORPORATION ist ein Hersteller von unterschiedlichen organischen und anorganischen chemischen Produkten. Das Unternehmen führt seine Geschäftstätigkeit über seine Tochtergesellschaft Huntsman International LLC (Huntsman International) durch. Es ist in fünf Bereiche aufgeteilt: Polyurethane, Performance-Produkte, Fortgeschrittene Werkstoffe, Textile Effekte sowie Pigmente und Additive. In den Bereichen Polyurethane, Performance-Produkte, Fortgeschrittene Werkstoffe und Textile Effekte werden unterschiedliche organische chemische Produkte, im Bereich Pigmente und Additive Segment anorganische chemische Produkte produziert. Die Produkte bestehen aus einer Reihe von Chemikalien und Rezepturen, die vom Unternehmen an Endverbraucher und industrielle Kunden vertrieben werden. Seine Produkte werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, wie in Klebstoffen, in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in Bauprodukten, bei Körperpflege und Hygiene, in der Elektronik, in medizinischen Produkten, Verpackungen, Farben und Lacken, bei der Energieerzeugung, für Kunstfaser, Textilchemikalien und in der Farbstoffindustrie.

Der aktuelle realtimekurs der Huntsman Aktie beträgt 13.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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