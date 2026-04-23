Handeln Harley Davidson - HOG CFD

Über Harley-Davidson Inc

HARLEY-DAVIDSON, INC. ist die Muttergesellschaft von Firmengruppen, die als Harley-Davidson Motor Company (HDMC) und Harley-Davidson Financial Services (HDFS) tätig sind.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Motorcycles & Related Products (Motorcycles) und Financial Services.

Das Segment Motorcycles besteht aus der Firmengruppe HDMC, die On-Road l Harley-Davidson-Motorräder konstruiert und fertigt sowie diese mit einer Reihe von Motorradteilen, Zubehör, allgemeinen Waren und damit verbundenen Dienstleistungen auf Großhandelsebene verkauft.

Das Unternehmen bietet seine Produkte für Einzelhandelskunden über ein Netz von unabhängigen Händlern an. Das Unternehmen ist in der ganzen Welt, einschließlich Nord- und Südamerika, Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik tätig.

Das Segment Financial Services besteht aus der HDFS, die auf Groß- und Einzelhandelsebene Finanzierungen und Versicherungen sowie den Harley-Davidson-Händlern und ihren Kunden Versicherungsprogramme anbietet. Die HDFS ist in den Vereinigten Staaten und Kanada geschäftlich tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Harley Davidson Aktie beträgt 23.19 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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