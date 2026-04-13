Handeln ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology - BIB CFD

Über ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, von denen ProShare Advisors annimmt, dass sie in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen. Der Index ist ein modifizierter kapitalisierungsgewichteter Index, der Wertpapiere von an der Nasdaq notierten Unternehmen enthält, die entweder als Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen klassifiziert sind. Dieser börsengehandelte Fonds bietet eine tägliche 2fache Hebelwirkung auf den breit angelegten NASDAQ Biotechnology Index, was ihn zu einem leistungsstarken Instrument für Anleger macht, die kurzfristig eine positive Einstellung zu Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen haben. Anleger sollten beachten, dass die Hebelwirkung des BIB täglich zurückgesetzt wird, was zu einer Aufsummierung der Renditen führt, wenn er über mehrere Zeiträume gehalten wird.

Der aktuelle realtimekurs der ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology Aktie beträgt 82.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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