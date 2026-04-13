Handeln First Trust Dow Jones Internet Index Fund - FDN CFD

Über First Trust Dow Jones Internet Index Fund

Der Fonds strebt Anlageergebnisse an, die im Allgemeinen dem Preis und der Rendite (vor Gebühren und Aufwendungen des Fonds) eines Aktienindex mit der Bezeichnung Dow Jones Internet Composite Index SM (der "Index") entsprechen. Der Fonds wird normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens (einschließlich der Aufnahme von Investitionskrediten) in die Stammaktien investieren, die den Index bilden. Der Index setzt sich aus seinen beiden Unterindizes, dem Dow Jones Internet Commerce Index und dem Dow Jones Internet Services Index, zusammen. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein Engagement in Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes über das Internet erzielen, eine einzigartige Gruppe von Aktien mit einer starken Neigung zu Technologieunternehmen, aber auch zu einigen Verbraucherunternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der First Trust Dow Jones Internet Index Fund Aktie beträgt 248.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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