Handeln First Resources - EB5sg CFD

Über First Resources Ltd

FIRST RESOURCES LIMITED ist ein in Singapur ansässiger Palmölproduzent. Die Gesellschaft ist mit dem Anbau von Ölpalmen, der Ernte der Fruchtstände und dem Mahlen in rohes Palmöl und Palmkerne befasst. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Plantagen und Palmölmühlen und Raffinerie und Verarbeitung. Das Segment der Gesellschaft Plantagen und Palmölmühlen ist im Anbau und der Pflege von Ölpalmenplantagen und dem Betrieb von Palmölmühlen tätig. Das Segment Raffinerie und Verarbeitung vermarktet und vertreibt Produkte auf Palmbasis, die in der Raffinerie, Fraktionierungs- und Biodieselanlagen und weiteren nachgelagerten Verarbeitungsanlagen hergestellt werden. Das Unternehmen verwaltet mehr als 200.000 Hektar Ölpalmplantagen in den indonesischen Provinzen Riau, Ost-Kalimantan und West-Kalimantan. Die Verarbeitungsanlagen der Gesellschaft befinden sich in der Provinz Riau, von denen eine sich in Pelintung und eine weitere im Integrated Processing Complex in Dumai befindet.

Der aktuelle realtimekurs der First Resources Aktie beträgt 2.8571 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: United States Natural Gas Fund, LP, Remitly Global, Inc., Stryker, Credit Suisse Grp Adr Reptg One, Preferred Bank und Tsingtao Brewery Company Limited. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.