Handeln Ferrovial, S.A. - FER CFD

Über Ferrovial SA

Ferrovial, S.A. ist ein Unternehmen mit Sitz in Spanien, das im Transport-Infrastruktur-Sektor tätig ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in vier Geschäftsbereiche unterteilt: Dienste, Mautstraßen, Konstruktion und Flughäfen. Der Geschäftsbereich Services konzentriert sich auf die Reinigung und Pflege von öffentlicher und privater Infrastruktur, Einrichtungen und Gebäude, darunter Sportzentren, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Bahnhöfen sowie Abfallsammlung und -behandlung. Die Mautstraßen Abteilung bietet Mautstraßen Entwicklung, Finanzierung und Betrieb. Der Geschäftsbereich Konstruktion entwickelt unter anderem öffentliche und private Infrastrukturprojekte wie Straßen, Eisenbahnen, hydraulische Projekte und maritime Werke. Die Flughäfen Division ist spezialisiert auf den Flughafen-Infrastrukturbau und die Verwaltung. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten und Australien.

Der aktuelle realtimekurs der Ferrovial, S.A. Aktie beträgt 59.63 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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