Handeln Coca-Cola HBC AG - GBP - CCH CFD

Über Coca Cola HBC AG

Coca-Cola HBC AG ist ein in der Schweiz ansässiger Abfüller von Coca-Cola-Produkten. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören etablierte Märkte wie Österreich, Zypern, Griechenland, Italien, Nordirland, Republik Irland und die Schweiz;

Entwicklungsmärkte, darunter Kroatien, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei und Slowenien sowie Schwellenmärkte, darunter Armenien, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Nigeria, Rumänien, Russland, Serbien und die Ukraine.

Das Unternehmen produziert, verkauft und vertreibt Getränkemarken. Das Unternehmen vermarktet Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta und Sprite sowie Wasser-, Saft- und Energy-Drinks.

Der aktuelle realtimekurs der Coca-Cola HBC AG - GBP Aktie beträgt 45.1 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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