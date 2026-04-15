Handeln Pinnacle West - PNW CFD

Über Pinnacle West Capital Corporation

PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION ist eine Holdinggesellschaft, die in erster Linie durch ihre Tochtergesellschaften operiert.

Die Gesellschaft operiert über den Elektrizitätsbereich, der aus traditionellen regulierten Einzelhandels- und Großhandelselektrizitätsunternehmen (vor allem Elektrikservice an Native Load Kunden) und damit verbundenen Tätigkeiten besteht, und umfasst die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung.

Die wichtigsten Tochtergesellschaften sind Arizona Public Service Company, ein vertikal integrierter Energieversorger, der entweder Klein- oder Großhandels- Elektrikservice an den Bundesstaat Arizona liefert, mit Ausnahme von etwa der Hälfte des Ballungsraums Phoenix, dem Tucson Stadtgebiet und Mohave County im Nordwesten von Arizona; El Dorado Investment Company (El Dorado) und Bright Canyon Energy Corporation.

Es besitzt und vermietet über 6.200 Megawatt der regulierten Erzeugungskapazität und hält eine Mischung aus langfristigen und kurzfristigen erworbenen Leistungsverträgen für zusätzliche Kapazitäten.

Der aktuelle realtimekurs der Pinnacle West Aktie beträgt 102.34 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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