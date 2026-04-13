Handeln Keppel Corp - BN4sg CFD

Über Keppel Corporation Limited

KEPPEL CORPORATION LIMITED ist eine Investment- und Verwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften im Offshore-Bohrinselbau, Schiffsbau und Schiffsreparatur und -umbau; Umwelttechnik, Energieerzeugung, Logistik und Rechenzentren; Immobilienentwicklung und Investitionen, Immobilien-Fonds-Management und Investitionen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Offshore & Marine, Infrastruktur, Immobilien und Investitionen. Das Segment Offshore & Marine bietet die Planung, den Bau, die Reparatur und Modernisierung von Offshore-Bohrinseln, Schiffumbauten und -reparatur und spezialisierten Schiffbau an. Das Segment Infrastruktur beschäftigt sich mit Umwelttechnik, Energieerzeugung, Logistik und Rechenzentren. Das Immobiliensegment ist in der Immobilienentwicklung und -investitionen und im Immobilien-Fonds-Management tätig. Das Segment Investitionen besteht aus seinen Investitionen unter anderem in KRISENERGY LTD, M1 LIMITED, k1 Ventures Ltd.

Der aktuelle realtimekurs der Keppel Corp Aktie beträgt 12.02 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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