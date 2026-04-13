Handeln Faes Farma, S.A. - FAE CFD

Über FAES Farma SA

FAES FARMA SOCIEDAD ANONIMA ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie. Das Unternehmen ist auf Forschung, Produktion, Vertrieb und Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Generika, freiverkäuflichen Präparaten, Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegemitteln sowie Rohstoffen für pharmazeutische Zwecke spezialisiert. Die Forschungslinien des Unternehmens konzentrieren sich vor allem auf die Entwicklung neuer Medikamente unter anderem für die Behandlung von Allergien, venöser Insuffizienz und des Reizdarm-Syndroms. Darüber hinaus bietet es Produkte für die Tierernährung. Das Unternehmen ist unter anderem in Spanien, Portugal, Chile und Mexiko tätig. Es kontrolliert eine Reihe von Tochtergesellschaften, wie zum Beispiel Laboratorios Vitoria SA, Laboratorios Veris SA, Lazlo International SA, Ingaso Farm SLU, Esfion SA und Biotecnet I MAS D SA.

Der aktuelle realtimekurs der Faes Farma, S.A. Aktie beträgt 4.84 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: GSI Technology, Biora Therapeutics Inc., ABVC BioPharma, Inc., The Ensign, VF und Pitney Bowes Inc. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.