Handeln Pitney Bowes Inc - PBI CFD

Über Pitney Bowes Inc.

Pitney Bowes Inc. ist ein weltweit tätiges Versand- und Mailing-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Technologie-, Logistik- und Finanzdienstleistungen unter anderem für kleine und mittlere Unternehmen, Großunternehmen und Einzelhändler. Zu seinen Segmenten gehören Global Ecommerce, Presort Services und SendTech Solutions. Das Segment Global Ecommerce bietet inländische Paketdienste, grenzüberschreitende Lösungen und digitale Zustelldienste an. Das Segment Presort Services bietet Sortierdienste an, um erstklassige Postsendungen, Werbesendungen, flache Werbesendungen und gebundene Drucksachen für Rabatte im Rahmen der Arbeitsteilung zu qualifizieren. Das Segment SendTech Solutions bietet physische und digitale Post- und Versandtechnologielösungen, Finanzierungen, Dienstleistungen, Verbrauchsmaterialien und andere Anwendungen an, die den Versand, die Verfolgung und den Empfang von Briefen, Paketen und Flats vereinfachen und Einsparungen ermöglichen. Die Cloud-basierte Infrastruktur bietet Software-as-a-Service (SaaS)-Angebote, die online und über verbundene oder mobile Geräte bereitgestellt werden.

Der aktuelle realtimekurs der Pitney Bowes Inc Aktie beträgt 11.7533 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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