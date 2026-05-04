Handeln VF - VFC CFD

Über VF Corp

Die V.F. Corporation ist in den Bereichen Design, Produktion, Beschaffung, Marketing und Vertrieb von Marken-Lifestyle-Bekleidung, Schuhen und verwandten Produkten tätig. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Outdoor & Action Sports, Jeanswear, Imagewear und Sportswear. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Marken in den Kategorien Oberbekleidung, Schuhe, Denim, Rucksack, Gepäck, Accessoires, Sportbekleidung, Berufs- und Performancebekleidung. Die Produkte werden an Verbraucher vermarktet, die in Fachgeschäften, Kaufhäusern, nationalen Handelsketten, Massenhändlern und im eigenen Direktvertrieb einkaufen. Das Direktverbrauchergeschäft umfasst Konzessionsgeschäfte und E-Commerce-Websites. Ihre Marken vertreiben Produkte auf internationalen Märkten über Lizenznehmer, Distributoren und selbständig betriebene Partnergeschäfte. Zu den Marken gehören vor allem The North Face, Vans, Timberland und Kipling.

Der aktuelle realtimekurs der VF Aktie beträgt 18.69 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Hikma Pharmaceuticals PLC, Ricebran Tech, Aena S.M.E., S.A., Alset Inc., Ubisoft Entertainment und SPAR Group. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.