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Über Fraser and Neave Limited

FRASER AND NEAVE LIMITED ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das in der Produktion und im Verkauf von Getränken, einschließlich Bier, alkoholfreien Getränken und Milchprodukten tätig ist. Das Unternehmen engagiert sich auch im Bereich des Druck- und Verlagswesens. Die Unternehmenssegmente umfassen Getränke, Milchprodukte, Druck- und Verlagswesen und andere. Zu den Getränke-Marken gehören 100PLUS, F&N NUTRISOY, F&N Sparkling Drinks, F&N ICE MOUNTAIN, F&N SEASONS und F&N FRUIT TREE. Das Unternehmen bietet gezuckerte Kondensmilch, Kondensmilch, pasteurisierte Milch und Tee, H-Milch, Säfte, Joghurt und Eis unter den Marken wie F&N MAGNOLIA, F&N, FARMHOUSE, F&N DAISY, F&N FRUIT TREE FRESH, F&N NUTRITEA and F&N aLIVE. Zu seinen Verlagsmarken gehören MARSHALL CAVENDISH EDUCATION, MARSHALL CAVENDISH BUSINESS und MARSHALL CAVENDISH EDITIONS. Seine Vertriebsmarke ist unter anderem PANSING. Es ist ein internationales Verlagshaus verschiedener Formate, wie Bücher, Wörterbücher, Zeitschriften und digitale Plattformen.

Der aktuelle realtimekurs der F & N Aktie beträgt 1.4185 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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