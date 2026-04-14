Handeln Nomura Holdings, Inc. - 8604 CFD

Über Nomura Holdings Inc

Nomura Holdings, Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen erbringt über Tochtergesellschaften, die als Broker-Dealer, Banken und andere Finanzdienstleister tätig sind, Investment-, Finanzierungs- und damit verbundene Dienstleistungen für Privat-, Geschäfts- und institutionelle Kunden weltweit. Zu den Unternehmenssegmenten gehören Retail, Asset Management und Wholesale. Zum Kundenkreis zählen Privatpersonen, Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Regierungsbehörden. Das Unternehmenssegment Retail erbringt Anlageberatungsleistungen für Privatkunden in Japan. Das Unternehmenssegment Asset Management entwickelt und verwaltet Investmenttrusts und erbringt Anlageberatungsleistungen. Das Unternehmenssegment Wholesale ist im Verkauf und Handel von Schuldtiteln und Aktienwerten, Derivaten und Währungen weltweit tätig und erbringt Investmentbanking-Dienstleistungen, wie z. B. Garantien für Schulden und Aktienwerte sowie für Fusionen und Übernahmen, und Finanzberatung.

Der aktuelle realtimekurs der Nomura Holdings, Inc. Aktie beträgt 1314.38 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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