Handeln Extra Space Storage - EXR CFD

Über Extra Space Storage, Inc.

EXTRA SPACE STORAGE INC. ist eine selbstverwaltete und selbstgeführte Immobilienkapitalanlage-Gesellschaft. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Vermietungen; Mieter-Rückversicherung und Immobilienmanagement, Akquisition und Entwicklung. Die Gesellschaft besitzt, betreibt, verwaltet, erwirbt, entwickelt Selfeinlagerungsgeschäfte (Einlagerungsstätten) und entwickelt diese neu. Die Gesellschaft ist an ungefähr 1.000 Einlagerungsstätten beteiligt. Von diesen Einlagerungsstätten besitzt das Unternehmen rund 270 in Joint-Venture-Partnerschaften. Zusätzliche rund 350 Einlagerungsgeschäfte sind im Besitz von Dritten und werden von der Gesellschaft betrieben. Die aktiven Geschäfte des Unternehmens befinden sich in über 30 Staaten der Vereinigten Staaten, Washington DC und Puerto Rico und umfassen rund 100 Millionen Quadratfuß Nettomietfläche in etwa 896.000 Einheiten. Die Geschäfte des Unternehmens werden von Extra Space Storage LP geführt. Die Vermietungsgeschäfte der Gesellschaft umfassen den Vermietbetrieb von Einlagerungsstätten.

Der aktuelle realtimekurs der Extra Space Storage Aktie beträgt 138.83 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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