Handeln Fujitsu Limited - 6702 CFD

Über Fujitsu Ltd

Fujitsu Limited ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Wartung einer Reihe von Produkten und elektronischen Geräten tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Lösungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Segmente des Unternehmens sind Techniklösungen, Ubiquitäre Lösungen und Gerätelösungen. Das Segment Techniklösungen bietet unter anderem Systemintegration, Lösungen/ System Indicator, Outsourcing-Service, Netzwerk-Service, System-Support-Service und Infrastruktur-Service. Das Segment Ubiquitäre Lösungen bietet PCs und Mobiltelefone, Audio- / Navigationsgeräte, mobile Kommunikationsgeräte sowie mobile Geräte wie Automobilelektronik. Das Segment Gerätelösungen bietet Large Scale Integrated Circuits (LSI), Halbleitergehäuse, Batterien, mechanische Teile wie Relais und Steckverbinder, optische Transceiver-Module sowie elektronische Bauteile wie Leiterplatten an.

Der aktuelle realtimekurs der Fujitsu Limited Aktie beträgt 3480.81 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Estee Lauder, AdvanSix Inc., M.D.C. Holdings, Inc., Xencor Inc, China State Construction International Holdings Limited und Nippon Soda Co., Ltd.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.