Handeln Eagle Materials - EXP CFD

Über Eagle Materials, Inc.

Eagle Materials Inc. ist ein Anbieter von Bauprodukten, Baumaterialien und Materialien für die Öl- und Erdgasförderung. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipswandbauplatten, recycelte Pappe sowie Öl- und Gasbestandteile. Die Bauprodukte des Unternehmens werden im Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturbau eingesetzt und umfassen Zement, Schlacke, Beton und Zuschlagstoffe. Zu den Ausgangsstoffen für die Öl- und Erdgasförderung gehören Frac-Sand und Ölbohrzement. Es verkauft Zement in verschiedenen regionalen Märkten, darunter Texas, Illinois, die Zentralebenen, Michigan, Iowa, die Rocky Mountains, Nord-Nevada, Süd-Ohio und Nordkalifornien. Es verkauft Schlacke im Großraum Chicago, Bereich Illinois. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Geschäft mit recycelten Pappen, das es sowohl intern an sein Wandflächengeschäft als auch an externe Kunden verkauft. Es verkauft Bohrlochzement und Frac-Sand an Schieferlagerstätten in den Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Eagle Materials Aktie beträgt 200.52 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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