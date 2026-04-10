Handeln Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - AML CFD
Über Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC ist eine in Großbritannien ansässige Holdinggesellschaft, die Autos entwickelt, konstruiert, herstellt und vermarktet. Die Reihe von Modellen des Unternehmens umfasst drei Modelle wie Grand Tourer (GT) (DB11), Sportwagen (Vantage) und Super GT (DBS Superleggera). Es produziert auch viertürige und viersitzige Sportcoupé (Rapide S). Es entwickelt und produziert auch Sondermodelle wie Vantage GT12, Vantage GT8, Vanquish Zagato Coupé, Vanquish Zagato Volante, Vanquish Zagato Speedster, DB4GT Continuation und Aston Martin Vulcan. Es bietet auch Wartungs-und Unfallreparatur-Service, sowie die Wiederherstellung von Aston Martin-Modelle durch seine Service-Geschäft, Aston Martin Works. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören AM Brands Limited, AM Nurburgring Racing Limited, AML Italy S.r.l, AML Overseas Services Limited, AMWS Limited, Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Capital Limited und Aston Martin Holdings (UK) Limited.
Der aktuelle realtimekurs der Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aktie beträgt 0.4227 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2QJD4
- ISIN:GB00BN7CG237