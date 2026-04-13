Handeln Dxc Technology - DXC CFD

Über DXC Technology Co

DXC TECHNOLOGY COMPANY bietet Dienstleistungen und Lösungen im Bereich digitale Informationstechnologie (IT). Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen, einschließlich Analyse, Anwendungen, Geschäftsprozess, Cloud und Workload, Beratung, Enterprise- und Cloud-Anwendungen, Sicherheit und Arbeitsplatz und Mobilität. Das Unternehmen bietet ein Portfolio von analytischen Dienstleistungen an, um Einsichten zu ermöglichen und die digitale Transformation der Nutzer zu beschleunigen. Seine analytischen Dienstleistungen und Lösungen umfassen Data Discovery Experience, Data Workload Optimization und Managed Business Intelligence Services. Das Unternehmen spricht die Analytiklösung-Bedürfnisse an, um das Geschäft zu führen, einschließlich Kundenanalyse-Dienstleistungen, Garantieanalytik, Analyse der vorausschauenden Wartung, Analyse der sozialen Intelligenz, Gesundheitsanalyse, Versicherungsanalyse, Datenpipeline und Operationen, Banking-Analyse, Fluggesellschaft-Analyse und Operationals Analytics. Das Unternehmen bietet darüber hinaus Produkte und Dienstleistungen im Bereich E-Commerce, Finanzen und Verwaltung an.

Der aktuelle realtimekurs der Dxc Technology Aktie beträgt 12.2 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Vislink Technologies, Inc., Shoe Carnival, Nexans, Aspen Pharmacare Holdings Limited, Mizuho Financial Group, Inc. und United Parcel Service. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.